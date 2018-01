Slagerij Donckers erkend als ambachtsman 30 januari 2018

Het jonge koppel Gert Donckers en Sanne Verdonck startten een jaar geleden hun eigen zaak in Turnhout . Een jaar later krijgen ze een mooi cadeautje van de overheid. Ze zijn officieel erkend als ambachtsman. "Eerlijke producten uit ons eigen atelier is ons handelsmerk. Het kost veel werk om de charcuterie, salades en bereidingen allemaal zelf te maken, maar daar maken we het verschil mee." Donckers is de eerste slagerij die zich ambachtsman mag noemen in Turnhout en omstreken. De FOD Economie kent deze titel toe aan ondernemingen waarbij het authentieke karakter, de handenarbeid en de kennis van ambacht eerst komen.





(VTT)