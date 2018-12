Slachtoffer schietpartij Turnhoutse Markt: “Schutter was niet omsingeld. Het was man tegen man” Jef Van Nooten

12 december 2018

15u21 0 Turnhout “Ik besef dat dit veel slechter had kunnen aflopen. Maar schrik van het uitgaansleven heb ik hierdoor niet gekregen.” Aan het woord is de 22-jarige T.J. uit Turnhout. Hij was zaterdagochtend het slachtoffer van de schietpartij op de Grote Markt. Volgens de jongeman is het nonsens dat de schutter was omsingeld toen hij de schoten loste.

Slachtoffer T.J. vierde woensdag zijn 22ste verjaardag. Al is vieren niet meteen het juiste woord. Daarvoor is hij nog te veel onder de indruk van wat er zich zaterdagochtend op de Grote Markt in Turnhout heeft afgespeeld. T.J. kreeg het ter hoogte van café ’t Contrast aan de stok met de 31-jarige S.K., uitbater van een eethuis in Turnhout. Voordat T.J. het goed en wel besefte, loste zijn opponent drie schoten. Eén van de kogels ketste af op de grond en verwondde T.J. aan zijn linkerenkel. “De man was de toegang tot het café geweigerd door de uitbater van ’t Contrast. Hij tierde op dat moment al dat hij zou terugkomen. Maar we dachten dat het dronkenmanspraat was en besteedden er geen aandacht aan”, getuigt slachtoffer T.J. “Maar anderhalf uur later stond hij daar effectief terug aan de deur. Hij begon opnieuw te roepen omdat hij niet binnen mocht. Ik ben naar hem toe gegaan en heb hem de keuze gegeven: ofwel moest hij vertrekken ofwel zou ik de politie bellen.”

De agressor antwoorde dat T.J. dan maar naar moest bellen. Maar op het moment dat de jongeman zijn gsm boven haalde, begon S.K. te flippen. “Nog voordat ik het nummer van de politie kon intoetsen, ging hij door het lint. Hij gaf me een kopstoot waardoor ik enkele stappen achteruit ging. Op dat moment haalde hij het wapen boven. Hij probeerde meteen te schieten, maar ik hoorde alleen klik-klik-klik. Het magazijn zat er nog niet. Toen ik terug naar hem ging om het wapen af te pakken, stak hij het magazijn er in.”

T.J. probeerde zich te verdedigen door het wapen weg te slaan. Toch slaagde S.K. er in om drie schoten te lossen. “Ik heb hem nadien tegen de grond gewerkt. Terwijl ik hem daar probeerde te houden, heeft een omstaander het wapen weg getrapt zodat hij er niet meer aan kon. Op een bepaald moment heeft hij zich kunnen loswrikken bij mij. Hij heeft het wapen opgeraapt en is gaan lopen.”

De uitbater van ’t Contrast had intussen de politie al verwittigd. Die kon de schutter nadien oppakken in de Otterstraat, met het wapen nog op zak. “De man beweert blijkbaar dat hij gevuurd heeft omdat hij zich bedreigd voelde door een omsingeling van 5 à 10 personen. Maar daar klopt niks van. Het was man tegen man. De andere mensen zijn pas gekomen nadat hij de schoten had gelost”, benadrukt T.J. “Nu besef ik dat ik veel geluk heb gehad. Maar het besef dat dit veel slechter of zelfs dodelijk had kunnen aflopen, is pas de dag nadien gekomen. Op dat moment zelf zat ik vol adrenaline.”

Of T.J. schrik heeft om de schutter in de toekomst tegen het lijf te lopen? “Daar denk ik op dit moment liever niet over na. Ik ben al blij dat hij nog zeker een maand in de gevangenis moet blijven. Maar schrik van het uitgaansleven in Turnhout heb ik hierdoor niet gekregen. Ik kom al jaren in ’t Contrast en zal dat blijven doen.”