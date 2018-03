Sjakossen maken van spandoeken DAGBESTEDINGSPROJECT 'T HUIZEKEN GEEFT BANNERS NIEUW LEVEN JEF VAN NOOTEN

16 maart 2018

03u03 0 Turnhout Dagbestedingsproject 't Huizeken uit Turnhout komt met een uniek product op de markt. De werknemers maken er voortaan 'sjakossen' van spandoeken die niet meer gebruikt worden door de stad Turnhout en Cultuurhuis de Warande. De overbodige 'banners' krijgen zo een nieuw en duurzaam leven.

Zowel de stad Turnhout als de Warande laten op regelmatige basis banners en doeken maken om hun evenementen te promoten. "Zo'n doeken kosten geld. Het is jammer om ze zomaar weg te gooien. Daarom hebben we nagedacht voor een duurzame herbestemming van dat promomateriaal", zegt schepen Astrid Wittebolle (Groen). De stad, de Warande en Den Leeuweric kwamen op het idee om handtassen te maken van de spandoeken. Ze doen daarvoor een beroep op 't Huizeken, een dagbestedingsproject in de Vredestaat dat onderdeel is van Den Leeuweric. "Er kwam heel wat voorbereidend werk aan te pas. Er zijn verscheidene modellen gemaakt en de stevigheid moest getest worden. Het resultaat is een boodschappentas geworden", aldus Wittebolle.





De 'sjakossen' hebben ieder een uniek motief, afhankelijk van de banner waarvan ze gemaakt zijn. Wie zo'n boodschappentas voor 17,50 euro koopt heeft dus een uniek exemplaar in handen. Voorlopig worden ze in 't Huizeken gemaakt door Reinhilde. Mogelijk krijgt ze binnenkort hulp.





Stikervaring

"Reinhilde kwam bij ons aan zonder enige stikervaring. We hebben haar opgeleid", vertelt begeleidster Lore Dierken van 't Huizeken. "Eerst wilden we alleen recyclagemateriaal gebruiken voor de handtassen, ook de linten. Maar dat scheurde te gemakkelijk. Daarom kozen we uiteindelijk voor rugzaklinten. Met het overschot aan materiaal worden vlaggetjes gemaakt, om zo weinig mogelijk afval te hebben."





Reinhilde zelf geniet er van om de banners om te toveren tot handtassen. "Vorige week heb ik er elf op één dag gemaakt", glundert ze. In totaal zijn momenteel 40 à 50 handtassen klaar voor verkoop. "Maar daar zullen er blijven bijkomen, want we krijgen regelmatig een nieuwe toevoer aan banners. Mogelijk ontwerpen we op termijn ook nog andere modellen van handtas."





De handtassen zijn te koop in het winkeltje van 't Huizeken in de Vredestraat, bij de Warande en bij de dienst Toerisme.





Bij 't Huizeken zijn 35 mensen met een beperking of autisme aan de slag. Ieder hebben ze hun eigen specialiteit. "Het werkritme ligt laag. Alles gebeurt op hun eigen ritme. Als je een bestelling plaatst voor bijvoorbeeld een houten fotokader met gegraveerde naam, kan het zijn dat je even moet wachten totdat hij klaar is", zegt Frédérique Lesueur van 't Huizeken. In april bestaat het dagbestedingsproject 20 jaar.