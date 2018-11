Sinterklaas meert zaterdag aan in Turnhout Jef Van Nooten

23 november 2018

13u55 1 Turnhout Sinterklaas komt zaterdagnamiddag naar Turnhout. Hij meert om 13.30 uur aan bij de Nieuwe Kaai en trekt daarna naar de Grote Markt. “Elk kind krijgt een snoepzakje”, klinkt het bij Toerisme Turnhout.

De feestelijke intrede van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten neemt een hele namiddag in beslag. “Om 13.30 uur meren de Sint en z’n gevolg samen met de vele pakjesboten aan bij de Nieuwe Kaai”, vertelt Nik Tuytelaers van Toerisme Turnhout. “Na een persoonlijke ‘meet en greet’ met de aanwezigen vertrekken ze om 14.30 uur in stoet naar de Grote Markt.”

Op de Grote Markt wordt Sinterklaas ontvangen door burgemeester Eric Vos en ‘gastvedette’ Jeremy Vandoorne, alias Xavier uit de tv-serie ROX. “Hij zorgt samen met muzikanten Koen De Smet en Franky Van Acker voor een grootse live-Sinterklaasshow. Afsluiten doen we rond 17 u met een geschenk en een snoepzakje voor elk kind”, aldus nog Nik Tuytelaers.

Na afloop nemen Sinterklaas en de hoofdpieten hun intrek in het unieke Sinterklaasmagazijn. Dat bevindt zich dit jaar op het nieuwe Academieplein van Turnova. “Tot 4 december woont en leeft de Sint in Turnhout en kan iedereen hem bezoeken. Op zaterdag van 10 uur tot 12 uur, en van 14 uur tot 17 uur, op zondag van 10 uur tot 14 uur, en op woensdag van 14 uur tot 17 uur is iedereen welkom. De andere dagen ontvangt Sinterklaas de schoolkinderen op afspraak.”