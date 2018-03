Silo vat vuur bij isolatiebedrijf 13 maart 2018

Brandweerzone Taxandria werd maandagnamiddag opgeroepen naar het isolatiebedrijf Kingspan aan de Visbeekstraat in Turnhout. Een silo met afval is er beginnen smeulen.





Voor de brandweer zat er niks anders op dan te wachten, want blussen met water was geen optie. De brandweer moest een gespecialiseerde firma laten komen om de silo met stikstof te vullen. Alleen zo kon er een einde worden gemaakt aan het smeulende afval. Uit voorzorg werd een deel van het bedrijf tijdelijk geëvacueerd. De smeulende brand veroorzaakte lichte geurhinder. (JVN)