Signify volledig lamgelegd door staking Jef Van Nooten

13 februari 2019

09u40 0 Turnhout Bij Signify in Turnhout, het vroegere Philips Lighting, hebben alle zowat alle arbeiders en bedienden het werk neergelegd naar aanleiding van de nationale stakingsdag.

“Iedereen staakt. Alleen mensen van het management zijn het bedrijf binnen gegaan. Arbeiders of bedienden zijn er niet binnen. Naast de directieleden is alleen veiligheidspersoneel aan de slag, want we zijn een bedrijf waar de veiligheid gegarandeerd moet worden”, vertelt Paul Bax (LBC).

De vakbonden installeerden een stakerspiket en de verschillende ingangen werden afgesloten met rood-witte linten. Alleen wie bij één van de bedrijven van de Open Manufacturing Campus op dezelfde site moet zijn, wordt doorgelaten.

De lampenfabrikant voerde de voorbije jaren de ene herstructurering na de andere door, maar dan bleef het personeel telkens gewoon aan de slag. Voor deze nationale staking maken ze graag een uitzondering.

“We hebben niet de gewoonte om geregeld te staken”, vervolgt Paul Bax. “In de geschiedenis van Philips Turnhout zijn er maar 3 of 4 Philips-stakingen geweest, los van de nationale stakingen. Waarom? De gelatenheid bij de herstructureringen is groot en in 2015 hebben we een goede cao onderhandeld die nog tot einde 2022 geldt. Mensen berusten daar in, omdat ze daar gebruik van kunnen maken als hen iets overkomt.”