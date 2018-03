Serviceclub Fifty-One schenkt AED-toestel aan Warande 06 maart 2018

Serviceclub Fifty-One uit Turnhout heeft een AED-toestel geschonken aan provinciaal cultuurhuis de Warande. De defibrillator krijgt een plaats in de inkomhal van de Warande. "De hoofdreden van het bestaan van Serviceclub Fifty-One Turnhout is om fondsen te verzamelen en om die te schenken aan diverse goede organisaties. Dit jaar doen we iets extra. We schenken met een groot hart een defibrillator aan de Warande en aan de stad Turnhout", zegt voorzitter Didier Sebrechts. "De Warande krijgt jaarlijks duizenden bezoekers over de vloer, als er hier iemand een hartstilstand krijgt, dan is met een AED de overlevingskans veel groter. Want de eerste zes minuten na een plots hartfalen zijn van cruciaal belang. Het personeel van de Warande kreeg hierover een opleiding om het toestel vlot te gebruiken. Maar wees gerust: zelfs zonder opleiding kan iedereen een AED hanteren."





(JVN)