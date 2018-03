Senne (17) loopt schedelbreuk op na aanrijding: bestuurder pleegt vluchtmisdrijf Wouter Demuynck sam

04 maart 2018

13u18 579 Turnhout De 17-jarige Senne Falleyn uit Turnhout is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar ten val gekomen nadat een auto hem van de baan maaide. Senne liep een schedelbreuk en een zware hersenschudding op, maar de bestuurder reed gewoon verder. Vader Guy Falleyn doet aan de bestuurder nu een oproep om zich bekend te maken.

In de nacht van vrijdag op zaterdag, om 3 uur, fietste Senne met een groepje vrienden vanuit Zevendonk, waar ze de 18de verjaardag van een vriend hadden gevierd, naar huis in Turnhout. Op de Graatakker, tussen de ring en bioscoop UGC, liep het mis. "Onderweg waren de vrienden een jongen die te voet was tegengekomen", vertelt vader Guy. "De vrienden van Senne moesten op de ring afdraaien, waardoor Senne enkel met de jongen overbleef. Niet veel later is Senne achteraan aangereden door een wagen. Hij werd naar de andere kant van de straat weggekatapulteerd. De jongen die bij hem was heeft de hulpdiensten gebeld, gelukkig was het ziekenhuis dichtbij."

Senne liep een schedelbreuk en een zware hersenschudding op. Daarnaast heeft hij een pijnlijke nek en verschillende schaafwonden. Guy beseft echter dat het slechter had kunnen aflopen. "Gezien de omstandigheden gaat het goed. Het ziet ernaar uit dat er geen blijvende hersenschade zal zijn, maar dinsdag is daarover pas uitsluitsel. Senne is op dit moment ook erg helder en hij is altijd bij bewustzijn gebleven."

Volgens de jongen die bij Senne was, ging het om een donkerblauwe auto, vermoedelijk een BMW, en was het een ouder model. Guy hoopt dat de chauffeur zich alsnog komt aangeven bij de politie. "Ik ben niet kwaad omdat er een ongeval is gebeurd, dat gebeurt nu eenmaal. Maar dat hij doorgereden is, snap ik niet. Ik zou het appreciëren als hij zich kenbaar maakt. Hopelijk treedt hij naar voren nog voor hij zelf gevonden wordt, dan zou ik er nog meer begrip voor kunnen opbrengen."

De politie is een onderzoek gestart naar het incident. Wie meer weet, mag Guy contacteren via gfalleyn@gmail.com of kan terecht bij de lokale politie.