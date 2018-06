Seks met minderjarige kan zes maanden cel kosten 13 juni 2018

De 21-jarige A.Y. uit Turnhout riskeert een gevangenisstraf van zes maanden omdat hij in de zomer van 2016 seksueel contact had met een minderjarige. De man had in die periode regelmatig contact met het meisje en twee keer hadden ze ook seks met elkaar. De twintiger verklaarde dat hij het meisje via Facebook had leren kennen en dat ze daar beweerde dat ze 17 jaar was. "Mijn cliënt beseft dat deze feiten zich niet hadden mogen voordoen", zegt meester Bart D'Haene. "Het slachtoffer zag er ouder en rijper uit dan haar leeftijdsgenoten. Ze had al seksuele contacten gehad met andere jongens. Maar de wet is de wet. Ik vraag om een voorwaardelijke straf." Het vonnis valt op 11 september. (VTT)