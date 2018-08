Scouts Sint-Joris slaat jaar over door ledentekort 31 augustus 2018

02u37 0 Turnhout De Scouts en Gidsen Sint-Joris in Turnhout start dit jaar geen werking op. De beslissing komt er door een tekort aan leiders en leden.

De scoutsgroep uit de Sint-Jorislaan in Turnhout - in Turnhout zijn meerdere scoutsgroepen actief - is één van de oudste scoutsgroepen in de stad. Begin jaren 60 richtte de groep een doedelzakband op die aan de basis lag van de Lowland Pipers. De scoutsgroep was lang succesvol, maar hield nog slechts drie leiders en zestien leden over. Te weinig voor een normale werking.





Te veel groepen

De groep besliste daarom om een sabbatjaar in te voeren. De Scouts en Gidsen Sint-Joris hopen volgend jaar weer van start te gaan, maar dat is nog niet zeker. Volgens de groep zijn er te veel scoutsgroepen in Turnhout waardoor het aantal leiders en leden over te veel groepen verdeeld wordt. Bij Scouts en Gidsen Vlaanderen betreuren ze de beslissing. Volgens woordvoerder Jan Van Reusel kan ook een kleine groep een kwaliteitsvolle werking hebben. (JVN)





