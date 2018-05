Schouwburg niet klaar voor 'Kriskin Airlines' DANSSHOW MOEST EERSTE GROTE TEST ZIJN VOOR NIEUWE WARANDE JEF VAN NOOTEN

25 mei 2018

02u54 0 Turnhout Dansstudio Kriskin zit met de handen in het haar. Tijdens het weekend van 2 en 3 juni zouden alle leerlingen een grote dansshow geven in de vernieuwde Schouwburg van de Warande. Maar die is niet tijdig klaar, waardoor de show naar de (veel kleinere) Kuub verhuist.

Zo'n 180 leerlingen van de Turnhoutse dansschool Kriskin keken er al maanden naar uit. Ze zouden de show 'Kriskin Airlines' dansen op het grote podium van de vernieuwde Schouwburg in de Warande. De show was een test voor de nieuwe Schouwburg in afwachting van de officiële opening in september. "Toen we ons maanden geleden kandidaat stelden, kregen we te horen dat de Kuub in reserve zou worden gehouden, als de Schouwburg toch niet op tijd klaar zou zijn", vertelt Kris Boeckx van Kriskin. "Maar een tijd geleden zei men dat het in orde zou komen. De ticketverkoop werd gestart en na een brandveiligheidscontrole werd vorige vrijdag het licht 'definitief' op groen gezet."





Maar intussen volgde een koude douche. Kriskin kreeg telefoon van de Warande. De Schouwburg was nog een te grote bouwwerf om de show Kriskin Airlines er te laten doorgaan op 2 en 3 juni. De show verhuist noodgedwongen naar de Kuub, waar slechts 240 bezoekers binnen kunnen in plaats van 800. "Daarom kunnen we niet alle mensen die al een ticket kochten een plaats aanbieden. We gelasten dus twee extra voorstellingen in, in de hoop dat bezoekers ook op die momenten kunnen." Maar met die twee voorstellingen zijn niet alle zorgen van de baan. "We hoorden al van dansers dat ze de drie geplande voorstellingen wel kunnen doen, maar dat vijf shows op één weekend te veel is door de examens. Bovendien is het podium van de Kuub veel kleiner en zijn er geen coulissen, waardoor we op korte tijd nog veel aanpassingen zullen moeten doen aan sommige dansen", aldus nog Kris Boeckx. "De laatste dagen zouden we ons moeten kunnen concentreren op repetities. Nu zijn we dag en nacht bezig met tickets te ruilen en de organisatie om te gooien."





Nadat alle leerlingen op de hoogte waren gebracht, kwam er vanuit de Warande een tegenvoorstel. 'Kriskin Airlines' zou toch in de Schouwburg kunnen doorgaan, maar dan in een weekend eind juni, maar dat was voor veel Kriskin-dansers onmogelijk omwille van examens.





Geen toiletdeuren

Directeur Staf Pelckmans van de Warande zit verveeld met de situatie, maar zag geen andere mogelijkheid. "We hadden twee proefvoorstellingen voorzien: Wim Helsen en Kriskin. Tijdens het opstellen voor Wim Helsen merkten we dat er nog veel leveringen niet gebeurd waren, onder meer de toiletdeuren. Op die manier kunnen we geen shows laten doorgaan."