Schorvoort for Life zamelt 23.500 euro in voor Het Vierkant Wieltje Jef Van Nooten

08 januari 2019

17u01 0 Turnhout Schorvoort for Life heeft de voorbije weken maar liefst 23.500 euro opgebracht voor het goede doel. Het bedrag werd bekend gemaakt tijdens de 30ste editie van het Sint-Franciscusvuur, de kerstboomverbranding in Schorvoort.

Als goed doel kozen de organisatoren van Schorvoort for Life dit jaar voor Het Vierkant Wieltje. “We blikken heel tevreden terug op de voorbije editie van Schorvoort for Life. Het financiële resultaat overtreft absoluut onze verwachtingen. We zijn er dan ook enorm trots op”, klinkt het bij de organisatoren. “Maar minstens even belangrijk is dat we met Schorvoort for Life een heleboel mensen op een heel fijne manier bij elkaar brengen en dat we spontaan op heel wat hulp kunnen rekenen. Ook het engagement van het Vierkant Wieltje blijft ons bij. Wij zijn er van overtuigd dat ze onze ondersteuning optimaal zullen benutten.

Het Vierkant Wieltje is een groep enthousiaste ouders die zich hebben verenigd om de toekomst van hun jongvolwassen kinderen met beperking in eigen handen te nemen. “Ze denken hierbij aan de uitbouw van een dagbesteding voor de jongeren die niet meer naar school kunnen en de ontwikkeling van een kleinschalig woonproject dat begeleid zelfstandig wonen voor hen mogelijk maakt. Eén van de trekkers van Het Vierkant Wieltje is ook Schorvoortenaar.