Schorvoort for Life bemant ‘Warmste Chalet’ op Wintersalon: opbrengst voor Het Vierkant Wieltje Jef Van Nooten

04 december 2018

12u33 0 Turnhout Schorvoort for Life zal tijdens het Wintersalon in Turnhout één dag de Warmste Chalet bemannen. Op zaterdag 15 december verkopen ze er onder meer zeven verschillende La Trappe trappistenbieren.

Op het Wintersalon in Turnhout, dat opent op vrijdag 14 december, wordt dit jaar één chalet iedere dag door een andere verenigingen bemand. De opbrengst van deze ‘Warmste Chalet’ gaat telkens naar een goed doel. De mensen van Schorvoort for Life nemen zaterdag 15 december voor hun rekening. “Bezoekers kunnen niet alleen de zeven verschillende La Trappe trappistenbieren proeven. Wie nog een kerstcadeau zoekt, kan bij ons ook het La Trappe kookboek of bier in geschenkverpakking kopen”, zegt Nico Verhoeven van Schorvoort for Life.

DJ Celle draait de hele dag verzoekplaatjes. Na een vrije gift mag je een vinylplaat uit één van zijn bakken kiezen om te draaien. De opbrengst die Schorvoort for Life op 15 december maakt, gaat integraal naar Het Vierkant Wieltje. “Een groep enthousiaste ouders die zich hebben verenigd om de toekomst van hun jongvolwassen kinderen met beperking in eigen handen te nemen. Ze denken hierbij aan de uitbouw van een dagbesteding voor de jongeren die niet meer naar school kunnen en, bijzonder ambitieus, de ontwikkeling van een kleinschalig woonproject dat begeleid zelfstandig wonen voor hen mogelijk maakt. Eén van de trekkers van Het Vierkant Wieltje is ook Schorvoortenaar”, schetst Nico Verhoeven het goede doel.