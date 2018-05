Schoonheidsspecialiste in één jaar tijd? Het kan vanaf september in Heilig Graf 24 mei 2018

02u51 0 Turnhout Na een opleiding van één jaar schoonheidsspecialist zijn. Het kan vanaf september in het Heilig Graf in Turnhout. Als enige school in Vlaanderen start het Heilig Graf met een opleiding 'Esthetische lichaamsverzorging zonder vooropleiding'.

Het Heilig Graf in Turnhout pakt vanaf 1 september 2018 uit met een nieuwe en unieke opleiding in Vlaanderen: Esthetische lichaamsverzorging zonder vooropleiding. "Het is een volwaardige opleiding waarin studenten op één jaar tijd alle kneepjes van het vak leren: van standaardbehandelingen zoals manicure, pedicure, gelaatsverzorging en ontharingen tot speciale technieken zoals wimperlifting en hetestenenmassage", vertelt Griet Mateusen, opleidingscoördinator Lichaamsverzorging in het Heilig Graf.





Op het einde van de eenjarige opleiding zullen de studenten over een volwaardig diploma beschikken om als schoonheidsspecialist aan de slag te gaan.





Veel praktijk

Tijdens de opleiding van één schooljaar zullen de studenten veel praktijkervaring opdien, maar ook de theorie wordt niet uit het oog verloren. "De opleiding Esthetische lichaamsverzorging is vooral gericht op vakbekwaamheid. Theorie en praktijk worden geïntegreerd aangeboden. Praktische vaardigheden worden regelmatig ingeoefend op modellen en klanten tijdens de praktijkuren. De opleiding wordt afgesloten met twee weken blokstage."





Woensdag 30 mei van 14 uur tot 16 uur is er een infomoment in de school. (JVN)