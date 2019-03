Scholieren vieren laatste 100 dagen Jef Van Nooten

22 maart 2019

18u33 0

De laatstejaarsstudenten van de Turnhoutse scholen trokken vrijdagmiddag in stoet van het Warandeplein naar de Wollewei. De stoet kaderde in de viering van de ‘laatste 100 dagen’. Zoals de traditie het wil, hadden de scholieren zich voor de gelegenheid uitgedost in de meest kleurrijke en bizarre outfits. Ook de voorbije dagen trokken veel laatstejaars al verkleed naar school. Vrijdagmiddag om 15 uur verzamelden de laatstejaars dan aan het Warandeplein om een half uur later in stoet naar jeugdhuis Wollewei te wandelen voor een pre-party, gevolgd door de echte 100 dagen-fuif in fuifzaal de Futur.