Scholieren SHT houden klimaatmars: “We willen fietsen, maar schoolomgeving is onveilig” Jef Van Nooten

14 februari 2019

12u29 0 Turnhout Leerlingen en leerkrachten van de Sport- en Handelsschool Turnhout organiseerden donderdagvoormiddag hun eigen klimaatmars. Tegelijk ijverden ze met een petitie voor een veiligere schoolomgeving. “Dan kunnen meer kinderen met de fiets naar school komen.”

Ook in de Sport- en Handelsschool in Turnhout (SHT) zijn de klimaatmarsen in Brussel de voorbije weken niet onopgemerkt voorbij gegaan. Verscheidene leerlingen trokken al naar de hoofdstad om mee te betogen voor een beter klimaat. Donderdagvoormiddag konden ze dat doen in eigen stad. “De laatste weken kozen heel wat leerlingen ervoor deel te nemen aan de klimaatmarsen in Brussel. Met deze alternatieve optocht wil de school tegemoetkomen aan de leerlingen om hun milieu-enthousiasme te tonen zonder hiervoor te moeten spijbelen. Op die manier kunnen ook de jongere leerlingen deelnemen aan de klimaatmarsen”, motiveert Manon De Leeuw van SHT de klimaatmars.

De school wil zijn leerlingen ook daadwerkelijk laten werken aan een beter klimaat. De leerlingen konden ideeën spuien over hoe ze zelf hun steentje kunnen bijdragen aan het klimaat. “In een werkgroep kozen zij ervoor om meer met de fiets naar school te komen. Voorwaarde hiervoor is een veiligere schoolomgeving. Want de Sport- en Handelsschool Turnhout ligt aan het derde gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen”, aldus nog Manon De Leeuw. “Enkele SHT-bosbrossers stelden daarom een petitie op om te ijveren voor een veiligere schoolomgeving.”

De petitie werd op het einde van de SHT-klimaatmars overhandigd aan het stadsbestuur van Turnhout. “Met aan hen de vraag om te bemiddelen bij de Vlaamse Overheid. Die laatste is namelijk bevoegd voor de directe schoolomgeving en het aanpakken van het derde zwartste kruispunt van Vlaanderen.”