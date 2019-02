Scholenbeurs helpt zesdejaars bij studiekeuze in middelbaar Jef Van Nooten

08 februari 2019

16u46 0 Turnhout Op de campus van Thomas More in Turnhout is vrijdag de scholenbeurs voor het secundair onderwijs van start gegaan. Tien secundaire scholen uit Turnhout en Arendonk hebben de handen in elkaar geslagen en organiseren de scholenbeurs voor het tweede jaar op rij.

De beurs richt zich op leerlingen van het 6de leerjaar van de basisscholen uit de ruime regio. “Op de scholenbeurs maken de kinderen op een interactieve manier kennis met de verschillende secundaire scholen. Bij de infostands staan leerkrachten en directie de bezoekers graag persoonlijk te woord. Ook het CLB is van de partij en geeft in haar infosessies meer uitleg over de structuur van het Vlaamse onderwijslandschap”, vertelt Willy Brion van scholengemeenschap Kobart.

De stad Turnhout ondersteunt de scholenbeurs en zet alles op alles om zo veel mogelijk mensen te bereiken. “Via brugfiguren, projecten en allerlei organisaties staan zij dicht bij diegenen die moeilijker hun weg vinden in het onderwijslandschap. Ook buurtsport Turnhout en de schoolspotter, stuk voor stuk mooie initiatieven van de stad, zullen tijdens de scholenbeurs in de kijker staan. Aan de hand van ludieke activiteiten maken de leerlingen kennis met het onderwijsaanbod.”

De scholenbeurs vindt ook zaterdag van 9.30 uur tot 12.30 uur nog plaats.