SchoL!Festival begint al op vrijdag 02 augustus 2018

Het Turnhoutse gehucht Schorvoort maakt zich op voor de vierde editie van het SchoL!Festival, op zaterdag 11 augustus. Nieuw dit jaar is dat het festivalterrein ook op vrijdag geopend is. "Dan maken we het gezellig met caféspelen en aangepaste achtergrondmuziek."





Het festival is een initiatief van de vzw Schorvoort Leeft, afgekort SchoL!. Op zaterdag 11 augustus is het SchoL!Festival toe aan de vierde editie. "Maar nieuw dit jaar is dat het festivalterrein ook op vrijdag geopend is", zegt medeorganisator Joke Smets. "Dan maken we het extra gezellig, met wat speciale dranken, exclusieve hapjes, caféspelen en aangepaste achtergrondmuziek. Daarmee surfen we mee op het succes van de zomerbars in onze regio."





Zaterdag wordt het festival op gang getrapt met de traditionele eendjesrace. Nadien krijgt lokaal talent de kans om het beste van zichzelf te geven op een free podium. "Het avondprogramma openen we met Tiramisu, een jonge band uit Merksplas. Ze stonden deze zomer al op verschillende festivals in de buurt, omdat ze er steeds in slagen hun enthousiasme te doen overslaan op het publiek", zegt Gijs Van Coillie. Later op de avond volgen nog het Limburgse Six Hands, Kasablanka en Fùgù Mango. De toegang voor vrijdagavond is gratis, tickets voor zaterdag kosten 5 euro in voorverkoop of 8 euro aan de kassa. (JVN)