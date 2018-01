Schilder legt boeken neer 02u38 0

De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft tijdens de eerste zitting van het nieuwe jaar één faillissement uitgesproken. De bvba Alexander Delsard Schilderwerken ging op de fles. De firma uit de Grotesteenweg 82 in Geel was gespecialiseerd in schilder- en behangwerken. De zaakvoerder legde zelf de boeken neer. Meester Silvy Sterckx is aangesteld als curator. (JVN)