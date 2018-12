Schaatspiste op Wintersalon gesloten om ijs te beschermen Jef Van Nooten

21 december 2018

13u35 7

De ijspiste op de Grote Markt in Turnhout blijft vrijdagnamiddag noodgedwongen gesloten. Om 16 uur wordt beslist of de schaatsbaan terug open kan. “Door regen en wind smelt het ijs en moet de schaatsbaan op de Grote Markt tijdelijk dicht. Zo wordt voorkomen dat het ijs onherstelbaar beschadigd geraakt en blijft de ijspiste in goede staat voor nog tien dagen schaatsplezier”, zegt Erik Adriaensen van stad Turnhout. “Om 16 uur wordt bekeken of heropenen mogelijk is. Het weer is alvast veelbelovend: de temperatuur zakt voldoende om ijspret weer mogelijk te maken.”

De Wintertuin en de chalets op het Wintersalon blijven wel open.