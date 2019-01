Schaats- en ijshockeyclubs kunnen beginnen bouwen: stad zoekt nog één club om sportcentrum vol te krijgen Jef Van Nooten

29 januari 2019

16u57 35 Turnhout De stad Turnhout heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van het nieuwe ijssportcentrum op de terreinen van de Frac. De stad zoekt nog één club die een lokaal zoekt.

De schaats- en ijshockey clubs in Turnhout hebben de bouwvergunning op zak voor het nieuwe ijssportcentrum op het voormalige militaire domein Frac. Zodra de clubs daar klaar voor zijn, kunnen zij met de werken starten. De plannen zijn ongewijzigd sinds de presentatie aan de buurtbewoners in 2017, maar de ondergrondse schietstand komt er niet. Het ijsstadion is het sluitstuk van de nieuwe Frac, de terreinen zijn daarmee volledig ingevuld”, zegt schepen voor Sport Hannes Anaf (sp.a).

De inrichting van de Frac omvat ook een nieuw sport- of clubgebouw dat is ingetekend in de sportzone op het terrein. Daar is nog plaats voor één club. “Er heeft zich al een kandidaat gemeld met een concreet projectvoorstel, maar we bieden alle sportclubs de kans om een dossier in te dienen”, vervolgt Hannes Anaf. “Geïnteresseerde verenigingen zetten alleen of gezamenlijk een nieuwbouwproject op en worden daarbij verantwoordelijk voor de financiering, het ontwerp, de uitvoering en het beheer van het nieuwe gebouw. Het stadsbestuur stelt de grond ter beschikking voor een symbolische euro per jaar tot het einde van de erfpachtovereenkomst in 2063.”

Sportclubs kunnen hun kandidatuur tot 8 maart indienen. “Dit is de laatste fase van de herinvulling van de Frac. Heel de reconversie van het voormalige militaire domein is hierna afgerond”, besluit Anaf.