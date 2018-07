Salsa oep de Mert 20 juli 2018

De vzw Baobab organiseert op zaterdag 21 juli voor de zesde keer het salsaevenement 'Salsa oep de Mert' op de Grote Markt in Turnhout. Het begon ooit met een klein houten vloertje op de stoep tussen twee cafés, maar ondertussen lokt het evenement jaarlijks heel wat danslustigen. "We werken met twee dj's met een collectie dansbare platen (DJ Alegria en DeeJay Baobab). We hopen en denken wel dat de weergoden ons dit jaar beter gezind zijn." (VTT)