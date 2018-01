Rusthuisbewoners slapen opnieuw op eigen kamer 20 januari 2018

De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Lucia in de Clarissendreef in Turnhout hebben vrijdagnacht allemaal weer op hun eigen kamer kunnen slapen. De nacht voordien sliepen 25 à 30 bewoners noodgedwongen in de cafetaria. Hun bedden waren naar daar gebracht. In totaal werden donderdag 36 kamers op de bovenste verdieping ontruimd omdat er water binnen sijpelde door stormschade aan het dak.





Het dak werd vrijdag hersteld, waarna de bewoners konden terugkeren naar hun kamer. (JVN)