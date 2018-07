Ruim honderd bomen verdwijnen langs kanaal 17 juli 2018

De Vlaamse Waterweg heeft na advies van deskundigen besloten om veertig oude maar vooral zieke bomen langs het jaagpad tussen Beerse en Turnhout met onmiddellijke ingang te laten rooien. In maart sloot de Vlaamse Waterweg het jaagpad tussen de Oude Kaai en de gemeentegrens met Beerse af omwille van het acuut gevaar voor passanten. Heel wat bomen in de zone vertoonden gebreken en aantastingen door ziekte. Na een grondige controle adviseerde een gespecialiseerd instituut om 40 bomen te vellen. De aanvraag daarvoor gebeurde op woensdag 11 juli. Afgelopen vrijdag gaf burgemeester Eric Vos bij hoogdringendheid toelating voor de kappingswerken. De werken starten begin deze week. De Vlaamse Waterweg stelt alles in het werk om tegen het einde van het bouwverlof (begin augustus) het jaagpad opnieuw open te stellen. "In de winter kapt de Vlaamse Waterweg nog 66 zieke of aangetaste bomen op het traject. Zij zorgen momenteel niet voor direct gevaar", aldus burgemeester Eric Vos. "De gekapte bomen worden vervangen door streekeigen bomen, zoals de zomereik, winterlinde of gladde iep." (VTT)