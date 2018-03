Rowil verhuist naar grotere nieuwbouw 02 maart 2018

02u28 0 Turnhout De firma Rowil uit Turnhout verhuist dit najaar naar een nieuwbouw op de Industriedijk. "Door de groei van de voorbije jaren zijn we aan een groter pand toe", zegt zaakvoerder Chris Willems.

Rowil, een bedrijf dat gespecialiseerd is in metaalbewerking en machineonderhoud, is momenteel gevestigd aan de Schietstandlaan in Turnhout. De firma blaast dit jaar 40 kaarsjes uit en doet zichzelf voor dat jubileum een nieuw en groter pand cadeau aan de Industriedijk. "Een nieuw gebouw was een logische stap voor ons. Een gevolg van de sterke uitbreiding in zowel de klantenportefeuille als het personeelsbestand", zegt zaakvoerder Chris Willems. "We willen met deze verhuis ruimte creëren om te kunnen groeien."





Het perceel aan de Industriedijk is 8.000 vierkante meter groot. De nieuwbouw wordt 3.200 vierkante meter groot. Dat is meer dan een verdubbeling van de huidige oppervlakte. Momenteel telt het bedrijf 35 werknemers en beschikken we over een bedrijfsruimte van 1.400 vierkante meter", aldus nog Chris Willems.





Rowil is een Turnhouts familiebedrijf. De zaak werd in 1978 opgericht door Roger Willems. In 2001 namen zijn zonen Bert en Chris het roer over. Het bedrijf spitst zich toe op CNC draai- en freeswerken, lasersnijden, samenstellen van kleine tot middelgrote lasconstructies en machinebouw. Ook herstellingen, revisies en onderhoudswerkzaamheden van het machinepark van de klant behoren tot hun activiteiten. (JVN)