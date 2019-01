Rowil schenkt 2.600 euro aan ‘Truckers voor Kinderen’ Jef Van Nooten

17 januari 2019

De firma Rowil uit Turnhout heeft donderdag een cheque van 2.600 euro overhandigd aan de organisatie ‘Truckers voor Kinderen’. “We zijn onlangs verhuisd naar onze nieuwe locatie. Bij de opendeurdag voor onze klanten hebben we in de uitnodiging kenbaar gemaakt dat we geen bloemen of andere geschenken wilden, maar dat een gift voor het goede doel welkom was.” Het initiatief leverde uiteindelijk 2.600 euro op.