Rookmelder wekt bewoners: keuken volledig uitgebrand Jef Van Nooten

15 maart 2019

07u50 0 Turnhout In de Stationsstraat in Turnhout is donderdagavond even voor middernacht brand uitgebroken in een flat op de tweede verdieping van een appartementsgebouw.

Het vuur ontstond in de keuken. De brandweer snelde ter plaatse, maar kond niet voorkomen dat de keuken uitbrandde. De woonkamer van de flat bleef gespaard van de brand, maar liep wel wat rook- en waterschade op.

Wat het vuur in de keuken precies veroorzaakt heeft, is niet duidelijk. “De bewoners van het appartement werden gewekt door een rookmelder. Ze hebben de deur van de keuken gesloten en hebben het appartement verlaten”, zegt Bjorn Peeters van brandweerzone Taxandria. De bewoners, een koppel met een baby, worden voorlopig opgevangen in een hotel. Ook de bewoners van de andere flats – zeven bewoners in totaal – werden tijdelijk uit het gebouw geëvacueerd.