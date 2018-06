Rioleringswerken op de Grote Markt voor Turnova 19 juni 2018

Een aannemer start op maandag 25 juni met rioleringswerken op de Grote Markt in Turnhout. Er moet immers een rioolaansluiting aangelegd worden voor het Turnovaproject. Voor de rioleringswerken moet de rijweg en de stoep van de Grote Markt aan de Kursaalpoort worden opengebroken. Tijdens die werken is er daarom op die plaats geen autoverkeer mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen de werf wel passeren. Tijdens de werken blijven de Grote Markt aan de kant van de Patersstraat en de Patersstraat zelf bereikbaar vanuit de Baron Frans du Fourstraat. Ook vanuit de Otterstraat kan iedereen nog de Grote Markt oprijden. Wegrijden van de zuidkant van de Grote Markt moet tijdelijk via de Herentalsstraat. Ook daarvoor worden rijrichtingen aangepast. Op de Graatakker kan je tijdelijk niet doorrijden tot op de Grote Markt. Deze straat wordt doodlopend aan de Druivenstraat. De stad heeft niet minder dan 3.600 brieven verstuurd om iedereen zo goed mogelijk te informeren. De werken zijn op het einde van de week afgerond.





(VTT)