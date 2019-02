Restaurant De Burgerwacht failliet verklaard Jef Van Nooten

05 februari 2019

16u11 0 Turnhout Hamburgerrestaurant De Burgerwacht op het Zegeplein in Turnhout is failliet. De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft dinsdag het faillissement uitgesproken nadat Daniel Overbeek de boeken neerlegde.

De Burgerwacht was het eerste hamburgerrestaurant dat zich in Turnhout vestigde. In juli 2017, het restaurant bestond toen anderhalf jaar, nam Daniel Overbeek (28) het restaurant over.

“We zijn er even tussenuit. Terug open op 16 februari. Het team”, hangt sinds kort op een briefje aan de deur te lezen. Maar die heropening op 16 februari zal er niet komen. Meester Ronny Ceusters is aangesteld als curator.