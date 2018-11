Reeks overvallen kost voetballer 46 maanden cel Rechtbank gelooft niet in toeval voor aanwezigheid van Ismail H. (23) Jef Van Nooten

26 november 2018

16u36 0 Turnhout Voormalig profvoetballer Ismail H. (23) is door de strafrechter in Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van 46 maanden. De Nederlander heeft zijn betrokkenheid bij een reeks gewapende overvallen altijd ontkend. “Maar het is ongeloofwaardig dat hij een paar keer per toeval aanwezig was”, meent de rechtbank.

De 23-jarige Ismail H. lag een jaar geleden nog als profvoetballer onder contract bij AS Roma. Hij was uitgeleend aan KVC Westerlo, maar verdiende wel nog 10.000 euro per maand. Toch was hij tussen 25 december 2017 en 25 januari 2018 betrokken bij vijf gewapende overvallen. Tussen Kerst en Nieuw werden in Turnhout een gokkantoor in de Rubensstraat, het Seven Center in de Stationsstraat en de winkel van benzinestation Q8 aan de Steenweg op Mol overvallen. In Ravels hebben overvallers op 6 januari twee werknemers van Aldi gekneveld om er met 6.000 euro uit de kluis vandoor te gaan. En op 25 januari was een gokkantoor in Geel aan de beurt.

Voetballer Ismail H. heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend, maar de rechtbank ziet voldoende bewijzen om hem toch schuldig te verklaren. De rechter baseert zich zowel op bewakingsbeelden, telefonieonderzoek als gegevens van ANPR-camera’s. Ismail H. probeerde die bewijzen onder meer te weerleggen door te zeggen dat iemand anders zijn auto en gsm had gebruikt. “Maar het is niet geloofwaardig dat iemand anders gebruik zou hebben gemaakt van zijn voertuig en gsm. Te meer omdat de gsm beveiligd was met zijn vingerafdruk”, oordeelt de rechtbank.

Ismail H. werd gefilmd door bewakingscamera’s, vlak voordat zijn kompaan Alexandre D.C. toesloeg. “Toeval” beweerde de voetballer. “Het is totaal ongeloofwaardig dat hij op 25 januari slechts per toeval aanwezig zou zijn geweest in Geel (zoals blijkt uit beelden van de bewakingscamera) enkele minuten voordat de tweede beklaagde (Alexandre D.C., red.) daar een overval heeft gepleegd Uit telefonieonderzoek blijkt dat de gsm’s van beide beklaagden die dag een zelfde traject hebben afgelegd”, zegt de rechter daar over. “Evenmin is het geloofwaardig dat H. - op het moment dat D.C. het Q8-tankstation in Turnhout probeerde te overvallen op 31 december 2017 – opnieuw slechts toevallig ter plaatse zou zijn geweest om te tanken. Te meer aangezien er vlak voor deze feiten nog onderling telefonisch contact is geweest tussen beiden.”

Na de arrestatie van Ismail H. stuurde Alexandre D.C. een sms-bericht naar de vriendin van H. “Verwijder alles”, stond te lezen in de sms. Ook dat bericht toont volgens de rechtbank mee de schuld van H. aan.

Alexandre D.C. legde wel grotendeels bekentenissen af. Hij gaf vier van de vijf gewapende overvallen toe. Maar ook voor de vijfde overval wordt hij nu schuldig verklaard, op basis van dezelfde modus operandi, persoonsbeschrijving en kledij van de dader. Alexandre D.C. is veroordeeld tot 46 maanden cel, waarvan 20 maanden effectief. Voetballer Ismail H. krijgt 46 maanden cel, waarvan 26 maanden effectief. Het effectieve gedeelte is bij hem zwaarder omdat hij volgens de rechter het brein was achter de overvallen. “D.C. heeft de overvallen uitgevoerd, maar H. heeft ze aangestuurd.”