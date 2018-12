Reeks invallen in alle vroegte: vijf personen opgepakt voor diefstallen Jef Van Nooten

04 december 2018

18u00 2 Turnhout De politie in Turnhout heeft dinsdagochtend vijf personen opgepakt na een reeks huiszoekingen. Bij de invallen werden verscheidene gestolen fietsen en bromfietsen teruggevonden.

Agenten van de lokale politie in Turnhout vielen dinsdagochtend in alle vroegte gelijktijdig zeven verschillende woningen in Turnhout binnen. “De actie kaderde in een onderzoek naar een hele reeks diefstallen. Bij de actie werden 5 mensen opgepakt en zijn niet alleen een aantal elektrische fietsen, gewone fietsen en bromfietsen aangetroffen, maar ook wapens en verschillende soorten drugs”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout.

De vijf opgepakte verdachten worden wellicht nog voor de onderzoeksrechter gebracht. Het onderzoek wordt volop voortgezet. “Intussen hoopt de politie in contact te komen met de rechtmatige eigenaars van de gevonden fietsen en bromfietsen. Wie zijn of haar fiets of bromfiets meent te herkennen, kan contact opnemen met de politie.”

Eigenaars kunnen hun contactgegevens mailen naar opsporingen@politieregioturnhout.be of op vrijdag 7 december tussen 10 uur en 12 uur bellen naar 014/40.80.75.

Foto’s van alle tweewielers die zijn teruggevonden, staan op de facebookpagina van Politie Regio Turnhout.