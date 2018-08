Recordopkomst voor speelplein Wollebos 01 augustus 2018

Het speelplein Wollebos heeft en recordopkomst geboekt. Maandag tekenden 182 kinderen present. Dat cijfer lag nooit hoger sinds de jaren 60. Vorige week waren er elke dag 120 tot 160 kinderen aanwezig. Er stonden 28 vrijwillige animatoren paraat om een mooie zomerdag te garanderen. Gemiddeld zorgen 20 tot 30 animatoren voor opvang. De Jeugddienst kan bovendien extra vrijwilligers oproepen als dat nodig is. "Een goede sfeer binnen onze ploeg animatoren vinden we erg belangrijk en daar werken we een heel jaar lang aan', zegt schepen van Jeugd Hannes Anaf. "Ik ben heel trots op onze vrijwilligers omdat ze hun enthousiasme zo goed kunnen overbrengen op de kinderen zodat die supergraag naar Wollebos komen."





Inschrijven voor speelpleinwerking Wollebos kan nog tot 29 augustus. Er is geen inschrijvingsstop. (VTT)