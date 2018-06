Recordaantal tickets verkocht voor nieuwe Schouwburg 22 juni 2018

02u51 0 Turnhout Cultuurhuis De Warande in Turnhout heeft een succesvolle start van de ticketverkoop beleefd. Er werd een recordaantal van bijna 35.000 tickets besteld.

In september opent de vernieuwde Schouwburg van De Warande. En cultuurliefhebbers hebben er duidelijk zin in. Nooit eerder werden zoveel kaartjes besteld bij de start van de ticketloting: bijna 35.000. De meeste aanvragen waren voor Bart Peeters: 1.374. Tweede in rij was Wouter Deprez met 1.101 aanvragen, dan Michael Van Peel met 861. "Voor een aantal voorstellingen moesten we op zoek naar een oplossing, omdat er meer vraag was dan het aantal beschikbare tickets", zegt Mieke Mermans van cultuurhuis De Warande. "Maar door geïntereseerden te verplaatsen naar een andere datum, de capaciteit uit te breiden of extra voorstellingen te programmeren van onder meer Kapitein Winokio, Jasper Steverlinck, Circus Ronaldo, Wouter Deprez en Dimitri Leue, hadden we nog maar 291 ticketaanvragen voor 89 klanten op de wachtlijst."





Vier voorstellingen zijn al uitverkocht: die van Michael Van Peel, Scala, Natalia en Jef Neve, en Adriaan Van den Hoof. "We kunnen nu met veel zin beginnen aan de voorbereidingen van het openingsfeest op 15 en 16 september. Dit is ineens de opening van de vernieuwde Schouwburg", aldus Mermans. (JVN)