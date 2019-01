Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) op 3de plaats bij federale verkiezingen Jef Van Nooten

18 januari 2019

14u41 0 Turnhout Het Turnhoutse gemeenteraadslid Reccino Van Lommel (32) prijkt bij de federale verkiezingen in mei op de 3de plaats van de Vlaams Belang-lijst. De kans is reëel dat hij het tot in het federale parlement schopt.

Reccino Van Lommel was in het verleden voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren. Dat zijn partij nu resoluut kiest voor verjonging, heeft hem mee aan plaats 3 geholpen. “Al zal de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober ook zeker hebben meegespeeld in die beslissing”, vertelt Reccino Van Lommel. “Vlaams Belang heeft toen heel goed gescoord in de Kempen, ook in Turnhout. De partij vindt het daarom belangrijk dat ook iemand uit de Kempen vertegenwoordigd is in het parlement.”

Vlaams Belang mikt in de Kamer op vier Antwerpse verkozenen. De kans dat Reccino Van Lommel verkozen wordt van op de derde plaats, is dus groot. Zijn beroepsactiviteiten wil Van Lommel dan on hold zetten. “Als ik verkozen geraak, wil ik me volledig focussen op mijn parlementaire werk. Vanuit mijn opleiding als handelsingenieur zal ik vooral dossiers rond fiscaliteit en het bedrijfsleven van nabij opvolgen. Ik zou mijn parlementaire werk wel blijven combineren met mijn engagement als fractieleider van Vlaams Belang in Turnhout.”