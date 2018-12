Raadkamer houdt Turkse schutter in cel voor moordpoging: “Hij vuurde naar de grond om schrik aan te jagen” Jef Van Nooten

11 december 2018

16u17 0

"

"

Turnhout De man die zaterdagochtend twee schoten loste op de Grote Markt in Turnhout beweert dat hij zich bedreigd voelde. “Een groepje van 5 à 10 personen kwam op hem af. Tijdens de schermutseling vuurde hij richting de grond om hen schrik aan te jagen”, zegt advocaat Ali Acer. De schutter, S.K. (31), blijft aangehouden voor poging tot moord.

De 31-jarige S.K., uitbater van een eethuis in Turnhout, verscheen dinsdagochtend aangehouden voor de raadkamer in Turnhout. Zijn advocaat stelde de raadkamer voor om hem een enkelband te geven.

“Zo kan mijn cliënt zijn beroepsactiviteiten verder uitoefenen, weliswaar onder elektronisch toezicht”, verklaarde meester Ali Acer na afloop van de zitting. De raadkamer besliste later op de dag om niet ik te gaan op dat verzoek en S.K. nog zeker één maand achter de tralies te houden op verdenking van poging tot moord en inbreuken op de wapenwetgeving.

Veel onduidelijkheid

Het onderzoek naar de schietpartij staat nog in zijn kinderschoenen. Het dossier bevat voorlopig weinig informatie. “Onder meer over het soort wapen dat hij gebruikte, is in het dossier nog geen duidelijkheid”, vervolgt advocaat Ali Acer.

“Op dit ogenblik zitten er ook nog geen camerabeelden in het dossier. Er zitten wel drie verklaringen in het dossier, zowel van mijn cliënt, het slachtoffer als een getuige. Maar iedereen heeft een andere versie van de feiten. Er is geen eenduidigheid over hetgeen zich er heeft afgespeeld.”

“Naar grond gevuurd”

De schutter drukte zijn spijt uit ten aanzien van de raadkamer. Hij was naar eigen zeggen nooit zijn bedoeling om iemand te verwonden.

“Het is ook niet duidelijk of hij richting het slachtoffer heeft gevuurd. Het slachtoffer heeft dat wel verklaard, dat hij naar de gordelstreek heeft gericht. Maar een getuige bevestigt de verklaring van mijn cliënt dat hij op de grond heeft gevuurd. Als het een gericht schot zou zijn geweest, zou slachtoffer ernstiger gekwetst zijn geraakt. Nu heeft hij alleen schaafwonden.”

De schutter heeft naar eigen zeggen schoten gelost omdat hij werd uitgedaagd en zich bedreigd voelde. “Aan het café stond een groepje mensen die hem uitdaagden. Toen hij ging vragen wat het probleem was, zijn 5 à 10 mensen naar hem toegekomen. Zo is de ruzie ontstaan”, schetst meester Ali Acer de versie van S.K.

“Mijn cliënt had het wapen op zak, maar heeft dat niet meteen boven gehaald. Hij heeft het pas uit zijn zak gehaald toen er al een schermutseling bezig was. Hij heeft gevuurd om de anderen schrik aan te jagen, zodat hij er weg zou geraken.”

S.K. is volgens zijn advocaat ook zelf enorm onder de indruk van wat er gebeurd is. “Hij heeft er enorm veel spijt van. Hij gaat psychologische begeleiding krijgen, want dit had helemaal anders kunnen aflopen. Hier had een dode kunnen vallen.”