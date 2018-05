Raadkamer geeft drugsdealer enkelband 19 mei 2018

De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding bevestigd van een 26-jarige man uit Turnhout die verdacht wordt van drugshandel. De man werd vorig weekend in Turnhout door de politie opgemerkt omdat zijn voertuig op een verdachte manier geparkeerd stond. Toen de agenten overgingen tot een controle van de wagen, stelden ze meteen een sterke cannabisgeur vast. De twintiger bleek in het bezit van cannabis en knijpzakjes. De man is aangehouden, maar mag zijn voorhechtenis uitzitten via elektronisch toezicht. (JVN)