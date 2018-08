PVDA wil huurcontract landbouwschepen laten stopzetten 07 augustus 2018

02u52 0 Turnhout PVDA Turnhout vraagt een onderzoek naar mogelijke belangenconflicten bij het huren van publieke gronden. De partij vindt het ongepast dat schepen Luc Hermans (CD&V) landbouwgrond huurt van de stad.

Tijdens het weekend raakte bekend dat Natuurpunt Turnhoutse Kempen verbolgen is over beschadigingen die werden aangebracht aan bomen op een perceel naast Dombergheide, aan de rand van het Turnhoutse Vennengebied.





De beschadigingen waren aangebracht met landbouwmachines bij werken op een aanpalend perceel. Het betreft landbouwgrond die eigendom is van stad Turnhout, maar verhuurd wordt aan de vennootschap van schepen voor Landbouw Luc Hermans. "Het waren medewerkers van Natuurpunt Turnhoutse Kempen die vorige week de schade aan het natuurgebied Dombergheide opmerkten: grote bomen waren omgeduwd, takken waren afgebroken en er was een gracht gegraven. Allemaal inbreuken tegen het natuur- en bosdecreet. Al snel werd met de vinger gewezen naar schepen van Landbouw Luc Hermans. Zijn vennootschap is immers pachter van de stadsgronden", zegt Wout Schafraet, lijsttrekker voor PVDA in Turnhout. "De vraag dringt zich op of het deontologisch verantwoord is dat een schepen pachter is van publieke gronden van de stad. PVDA Turnhout vraagt een onderzoek naar belangenconflicten bij het huren van publieke gronden. Daar is duidelijk sprake van. Hoe is het ooit kunnen gebeuren dat een lid van het schepencollege een publieke stadsgrond huurt met een eigen private vennootschap? Mijnheer Hermans is in deze tegelijk rechter en partij."





De PVDA eist dat de huurovereenkomst tussen de stad en de vennootschap van Hermans onmiddellijk wordt stopgezet. "Heeft Hermans nog andere stadsgronden in pacht? Of zijn er andere leden uit het schepencollege die stadsgronden huren voor private doeleinden? We moeten voorkomen dat dergelijke voorvallen zich in de toekomst opnieuw voordoen." (JVN)