PVDA wil goedkopere rusthuizen 22 juni 2018

02u51 0

De PVDA in Turnhout heeft donderdag haar verkiezingsprogramma voorgesteld.





De partij hoopt voor het eerst een zetel te halen. Ze stelt voor om het leefloon op te trekken tot boven de Europese armoedegrens en de prijs voor een rusthuiskamer te halveren. Daarnaast wil ze van Turnhout een groene stad maken, onder meer door via een actief aankoopbeleid te voorkomen dat gronden opgaan in een verkaveling. PVDA maakte meteen ook de eerste tien namen op de kieslijst bekend. Lijsttrekker wordt Wout Schafraet. "De top-tien is opvallend jong, met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar. Op de eerste plaatsen staan ook opvallend veel vrouwen", zegt Wout Schafraet.





"Met de kopploeg doet de PVDA haar naam als partij van de werkende mensen alle eer aan. Met bovenaan de lijst verscheidene arbeiders, een verpleegster, een poetsvrouw, een leerkracht, een cipier en een kleine zelfstandige", aldus Schafraet. (JVN)