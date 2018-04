PVDA wil alleen nog fietsers op belangrijkste invalswegen naar centrum 19 april 2018

02u43 0 Turnhout De partij PVDA wil van Turnhout een absolute fietsstad maken. De partij tekende daarvoor een volledig nieuw mobiliteitsplan uit. Acht groene assen brengen de fietsers daarbij veilig tot in de stad.

"Elke dag rijden er duizenden scholieren en werkende mensen met de fiets onze stad binnen. Dat doen ze op de gekende invalswegen. Er is daarbij geen enkele scheiding tussen het autoverkeer en het fietsverkeer. Enkele steenwegen hebben in het begin nog een apart fietspad, maar van zodra je dichter bij het centrum komt en de straten smaller worden, loopt het fietspad dood in een gevaarlijke fietssuggestiestrook", zegt Wout Schafraet. "Net zoals het autoverkeer invalswegen heeft om Turnhout in en uit te rijden, hebben ook de fietsers nood aan veilige invalswegen. Deze invalswegen moeten volledig conflictvrij zijn. De PVDA tekent een fietsnet uit met acht veilige invalswegen voor fietsers. Zeven van die acht invalswegen worden voor het grootste deel fietsstraten waar enkel nog plaatselijk autoverkeer door kan. De achtste invalsweg, Antwerpsesteenweg - De Merodelei, blijft een gedeelde invalsweg voor fietsers en autoverkeer, maar wordt tot aan de Gasthuisstraat voorzien van een apart fietspad." (JVN)