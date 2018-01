PVDA hoopt (eindelijk) op doorbraak in Turnhoutse politiek 29 januari 2018

02u37 0 Turnhout De PVDA steekt het niet onder stoelen of banken en spreekt de duidelijke ambities voor oktober 2018 in Turnhout duidelijk uit. Ze willen minstens één verkozene om zo eindelijk een stem te krijgen in de gemeenteraad. Zes jaar geleden behaalden ze amper 2 procent van de stemmen. Uitgeweken Antwerpenaar Wout Schafraet gelooft er in. Raoel Hedebauw en Peter Mertens kwam de Turnhoutse afdeling afgelopen weekend steunen.

PVDA probeert zich meer en meer zichtbaar te maken in Turnhout met sinds kort een eigen 'clublokaal' aan de Watertoren en de voorbije maanden trokken de leden de straat op om ondertussen meer dan duizend Turnhoutenaren op de rooster te leggen. "We voelen dat we groeien", zegt de lijstrekker.





"Ons ledenaantal groeit en we zijn met onze acties regelmatig te zien op straat. Met onze bevraging van de Turnhoutenaars hopen we hen ook echt het signaal te geven dat we willen luisteren."





De linkse partij wil naar de kiezer trekken met een zevental centrale thema's. De affiches zullen de komende dagen in het straatbeeld verschijnen. Ze mikken vooral op armoedebestrijding, goedkopere rusthuizen, betaalbaarheid voor iedereen, betere mobiliteit, behoud van de groene longen, betaalbaar wonen en iedereen laten meetellen. Daarbij worden scherpe uithalen niet geschuwd. "Behoud van de groene longen en dus geen verkoop van open gebieden aan ontwikkelaars in het genre van Heeren", klinkt het bij de lijstrekker. "En met betaalbaar wonen bedoelen we ook geen flat van 350.000 euro in de toren op Turnova."





Peter Mertens en Raoel Hedebouw zijn ook duidelijk. "We moeten in Turnhout eindelijk doorbreken. Dat is belangrijk voor de verdere groei van onze partij. Zeker in de Kempen moeten we zichtbaarder worden. We beseffen wel dat het niet gemakkelijk zal zijn." (VTT)