Provincie simuleert kaping van schip van Saoedische sjeik 18 mei 2018

De afgelopen dagen organiseerden de provincie Antwerpen en verschillende overheden grootschalige noodplanoefeningen, onder de titel 'PortEx2018'. Er werd onder meer een gewelddadig incident in de haven gesimuleerd, met ook een terroristische dreiging.





Eco-anarchisten die bepaalde gebouwen willen binnendringen en een Saoedische sjeik die met vip's rondvaart in de haven voor een potentiële investering, gevolgd door een schietpartij, een kaping, alsook een dreigende aanvaring van een tanker met het gevaarlijke ammoniak, dat was ruwweg het scenario van de driedaagse noodplanoefening.





De nooddiensten van allerlei bestuurlijke niveaus: politie, brandweer, maritieme spelers, defensie, maar ook de staatsveiligheid, zetten de afgelopen dagen hun schouders onder de grootschalige oefening in de Antwerpse haven, evenals verschillende bedrijven.





Dinsdag, de eerste dag, stond in het teken van informatiegaring en -verdeling. Woensdag stond een provinciale coördinatieoefening op het programma in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Donderdag tot slot volgde een operationele inzetoefening aan boord van een mijnenjager van Defensie op de Schelde.Bij de provincie benadrukt men het belang van dergelijke oefeningen: "Geregeld oefenen draagt ertoe bij dat mensen elkaar goed leren kennen en vertrouwen. Dat is nodig voor een goede coördinatie, samenwerking en afstemming. De uitmuntende driedaagse 'PortEx2018'-oefening met een terroristische dreiging in de haven als complex scenario, bevestigde dit", zegt de Antwerpse gouverneur Cathy Berx. (BELGA)