Professionele verdelgers verwijderen rupsen 30 mei 2018

02u51 0 Turnhout Een gespecialiseerde firma is gisteren in Turnhout in alle vroegte begonnen met de bestrijding van processierupsen. Twee aparte teams gingen de strijd met de rupsen aan.

Eén van de teams was ook voorzien van een hoogtewerker om de rupsen die op hoogte in de bomen zaten, weg te halen.





De rupsenverdelgers trokken onder meer naar enkele straten in het gehucht Zevendonk. Daar is het probleem van de processierupsen momenteel het grootst. Veel inwoners en leerlingen van de plaatselijke basisschool kampen er met jeuk en allergie door de haartjes van de rupsen. Omdat het probleem zo groot is, schakelde de stad een firma in.





"Inwoners die hinder ervaren van eikenprocessierupsen op het openbare domein, kunnen dit melden via 014/40.96.90. Nesten op privé-domein moet de eigenaar zelf laten verwijderen door een professionele firma. De stedelijke milieudienst kan u een lijst bezorgen van gespecialiseerde firma's", klinkt het. (JVN)