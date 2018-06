Proces in beroep tegen babysitter van start 21 juni 2018

Voor het hof van beroep in Antwerpen wordt vandaag het proces behandeld tegen de 38-jarige Kjell C. uit Turnhout. De man werd in februari vorig jaar tot 7 jaar cel veroordeeld voor de dodelijke mishandeling van baby Lielly. Kjell C. ving samen met zijn echtgenote Ylva K. Lielly en haar tweelingszusje Letty op, maar mishandelde de tweeling. Beide baby's belandden in het ziekenhuis, Lielly overleed uiteindelijk aan haar verwondingen. Ylva K. werd in eerste aanleg vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen. Kjell C. - tegen wie 10 jaar cel was gevorderd - kreeg 7 jaar gevangenisstraf om de oren, maar ging in beroep tegen die veroordeling. Vandaag wordt het proces in beroep ten gronde behandeld. "Het besef dat Kjell nog altijd vrij rond loopt in afwachting van de beroepsprocedure, is moeilijk voor ons", liet Kristel Gelders, moeder van Lielly onlangs optekenen. (JVN)