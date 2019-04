Politievoertuig betrokken bij ongeval met vrachtwagen Toon Verheijen

01 april 2019

17u02 1 Turnhout Een vrachtwagen, een politiecombi en nog twee wagens zijn maandagnamiddag betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de Steenweg op Diest. De bestuurster van één van de wagens en de bestuurder van de politiecombi werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De Steenweg op Diest was een hele tijd afgesloten voor het verkeer.

Het ongeval gebeurde even voor 16 uur. Ter hoogte van het tankstation Total stond een fietser in het middeneiland te wachten om de baan over te steken. “Mijn voorligger stopte om de fietser over te laten en zelf stopte ik uiteraard ook”, vertelt Robert uit Kasterlee. “Plots vloog ik vooruit omdat de politiewagen achteraan in mijn wagen was ingereden. Door de klap belandde ik uiteraard ook tegen mijn voorligger. De bestuurster van de wagen voor mij en de bestuurder van het politievoertuig hebben ze beiden met de ziekenwagen weggebracht. Ik hoop dat het meevalt voor hen. Zelf ben ik gelukkig ongedeerd gebleven. Mijn wagen heeft wel heel wat schade opgelopen, maar dat is materieel. Dat komt wel in orde.”

Het ongeval is vermoedelijk veroorzaakt door de vrachtwagen die eerst is ingereden op het politievoertuig. Mogelijk had de bestuurder van de vrachtwagen te laat opgemerkt dat zijn voorliggers gestopt waren.