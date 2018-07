Politiek debat in Warande 26 juli 2018

De Cultuurraad in Turnhout organiseert op 23 september opnieuw een groot verkiezingsdebat in aanloop van de verkiezingen op 14 oktober. De vermoedelijk negen partijen die opkomen in Turnhout zullen dan in een debat hun stem mogen laten horen. Drie thema's komen aan bod: omgeving, beleving en welzijn. De politieke kopstukken moeten ook hun langetermijnvsie voor de stad uit de doeken doen en zullen vragen moeten/mogen beantwoorden uit het publiek. Moderator van dienst is Guy Tegenbos. Het debat vindt plaats in de Warande. (VTT)