Politie zonder (lands-)grenzen NEDERLANDERS EN BELGEN GAAN SAMEN OP PATROUILLE TOON VERHEIJEN

25 augustus 2018

02u33 0 Turnhout De politie Zeeland-West-Brabant en de politiezone Regio Turnhout gaan voortaan samen op

patrouille. Het proefproject, met per maand één gezamenlijke patrouille, wordt later mogelijk in héél de Belgisch-Nederlandse grensstreek





uitgerold.





De beide politiezones werken in principe al geruime tijd samen met elkaar als er bijvoorbeeld grote evenementen in de grensstreek plaatsvinden zoals de Midzomernacht of de intrede van Sinterklaas, of bij grote acties tegen woninginbraken. Nu komen daar dus de gemengde patrouilles bij. "Het is vooral de bedoeling om echt in de grensstreek te gaan patrouilleren", vertellen zonechef Roger Leys en Marco Smulders van de politie Zeeland-West-Brabant. "Vooral om de zaken in de gaten te houden, maar als er interventies nodig zijn, zullen die ook gebeuren. Al zal het natuurlijk wel het korps zijn van het land dat arrestaties zal afhandelen. De grote meerwaarde is dat we direct elkaars database kunnen laten raadplegen. Nu moeten we dan eerst een verzoek richten tot de dispatching en dat kost tijd"





Aanpassing

Marco Smulders ziet ook veel voordelen. "Met gemengde patrouilles kunnen we veel sneller ingrijpen", klinkt het. "We moeten ons immers niet meer afvragen op welk grondgebied we zitten. Die 'grens' valt weg."





Burgemeester Leo Van Tilburg (CDK) ziet er ook het nut van in. "Ik weet nog uit mijn jonge tijd hoe hilarisch het kon zijn. Als je zonder achterlicht rondreed en je werd aangesproken door de veldwachter, dan ging je snel op Nederlands grondgebied staan en dan kon hij je niets meer maken (lacht)."





Ander vakjargon

Er wordt nu bekeken om de gemengde patrouilles ook uit de breiden naar het grensgebied in Ravels/Arendonk en Hoogstraten. "Die gesprekken lopen", aldus Roger Leys.





Voor de mensen op het terrein zelf, is het wel aanpassen. Dat vertellen inspecteur Renier Izeboud van de Nederlandse politie en commissaris Erik Verboven van de politie Regio Turnhout. "Er bestaan nog altijd veel verschillen in woordgebruik of functieomschrijvingen", vertellen Renier Izeboud en Erik Verboven.





"Zo is een inspecteur in België een gewone agent terwijl dat in Nederland een hoofdverantwoordelijke van een team is. Er zijn ook nog altijd verschillen in wat mag en niet mag aan beide landsgrenzen, zoals het trekken van een vuurwapen. Maar daar wennen we wel aan."