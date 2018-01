Politie zoekt vermiste man 02u33 0

De lokale politie in Turnhout heeft gisteren een opsporingsbericht verspreid.





"Politie en parket vraagt te willen uitkijken naar Joris Mutiganda Govaerts uit Turnhout. Hij is al enkele dagen niet meer gezien en laat niets van zich horen", luidt het opsporingsbericht.





"Joris is ongeveer 1,70 meter groot en is normaal gebouwd. Hij is niet in bezit van een voertuig. Indien u de vermiste man nog gezien heeft of weet u waar hij is, gelieve dan contact op te nemen met onze diensten."





De politie verwittigen kan op het gratis telefoonnummer 0800/25.101. (JVN)