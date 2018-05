Politie zoekt urenlang naar ouders van meisje (2) 03 mei 2018

02u31 0 Turnhout De politie in Turnhout is woensdagnamiddag urenlang op zoek geweest naar de ouders van een meisje van ongeveer 2 jaar. Pas rond 17.30 uur meldde de mama van het meisje zich.

Het was een winkelier uit het Merode-center aan de Merodelei in Turnhout die gisterenmiddag de politie verwittigde nadat een klein meisje alleen was toegekomen in de winkel. De politie ging tevergeefs op zoek. Omdat de ouders niet gevonden werden, verspreidde de politie een opsporingsbericht via sociale media. "De politie is op zoek naar de mama of papa van een meisje (ongeveer 2 jaar oud) dat vanmiddag alleen is toegekomen bij een winkel aan het Merode-Center. Het gaat om een meisje met zwarte huidskleur en donkere haren met een zestal vlechten. Het meisje draagt een blauwe jeansbroek met witte sterren, een wit T-shirt met het opschrift 'You look nice today mum' en een gele vest met knopen. Het meisje draagt een oorbel in het linkeroor", luidde het.





De mama van het meisje heeft zich uiteindelijk rond 17.30 uur gemeld bij de politie. Het opsporingsbericht wasdan al enkele honderden keren gedeeld. (JVN)