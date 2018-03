Politie vindt plantage in woning naast ring 09 maart 2018

De politie heeft woensdag een cannabisplantage ontdekt in een verlaten woning langs de Parklaan in Turnhout.





De speurders hadden al langer een vermoeden dat er een plantage was ondergebracht. Woensdagochtend vielen ze de woning binnen en werd de plantage gevonden. Ook het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.





Het parket wil voorlopig niet kwijt om hoeveel planten het gaat en of er iemand kon worden opgepakt. (JVN)