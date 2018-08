Politie verspreidt camerabeelden van inbreker Bobbejaanland 03 augustus 2018

De lokale politie Regio Turnhout heeft camerabeelden verspreid van een mogelijke verdachte van de inbraak afgelopen weekend in Bobbejaanland. Een onbekende man verschafte zich een toegang tot het park. De man slaagde erin om de geldlades van enkele automaten open te breken. Het is niet duidelijk of hij ook iets heeft buitgemaakt. Het is ook niet de eerste keer dat automaten in het pretpark het doelwit zijn van dieven. Op de beelden is te zien hoe een man rondloopt aan de loketten. Tips kan je de politie via 0800/25.101.





(VTT/JVN/